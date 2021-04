Wiesbaden - Im Januar 2021 ist in Deutschland der Bau von 27.654 Wohnungen genehmigt worden. Das waren saison- und kalenderbereinigt 5,1 Prozent mehr als im Vormonat, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit.



In den Zahlen sind die Baugenehmigungen für neue Gebäude und für Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden enthalten. In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden im Januar insgesamt 23.822 Wohnungen genehmigt. Das waren saison- und kalenderbereinigt 6,8 Prozent mehr als im Vormonat. Die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser stieg um 9,3 Prozent und die der Baugenehmigungen für Zweifamilienhäuser um 5,7 Prozent.



Einen leichten Rückgang um 0,4 Prozent gab es bei der Zahl der Baugenehmigungen für Mehrfamilienhäuser. Leicht um 1,4 Prozent erhöhte sich im ersten Monat des Jahres auch die Zahl der Genehmigungen für Wohnungen, die durch Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden entstehen.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de