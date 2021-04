Australische Unternehmen müssen Anstrengungen unternehmen, um die Beziehungen zu China zu stärken, sagte der australische Handelsminister Dan Tehan, nachdem er einen gemeinsamen Abschlussbericht der Asia Society Australia und des Business Council of Australia vorgestellt hatte. Wichtige Schlussfolgerungen "Eine zweite Chance: So kann Australien in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...