Das Open Interest an den Gold Futures-Märkten schrumpfte am Mittwoch um mehr als 3K Kontrakte, so die vorläufigen Zahlen der CME Group. In der gleichen Linie ging das Volumen um rund 33K Kontrakte zurück und kehrte damit den vorherigen Anstieg teilweise um. Goldpreis bleibt bei 1.760 $ begrenzt Der Goldpreis bleibt vorerst in einer Konsolidierung gefangen. ...

