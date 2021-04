Nach dem Durchhänger vom Vortag haben Europas Börsen am Donnerstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt.Paris / London - Nach dem Durchhänger vom Vortag haben Europas Börsen am Donnerstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone legte gegen Mittag um 0,20 Prozent auf 3965 Punkte zu und machte damit die Verluste vom Mittwoch grossteils wieder wett. Damit hält sich das Kursbarometer in Reichweite des Hochs vom Dienstag, das der höchste Stand seit mehr als 13...

Den vollständigen Artikel lesen ...