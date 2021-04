Die Axpo Tochtergesellschaft Urbasolar realisiert Photovoltaik-Solarparks in Frankreich mit einer partizipative Finanzierung durch die Bürgerinnen und Bürger. Frankreich erlebt seit Jahren einen massiven Ausbau erneuerbarer Energien. Ein Erfolgsgeheimnis ist die Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger, sich an neuen Anlagen zu beteiligen. Eine führende Akteurin ist die Axpo Tochtergesellschaft Urbasolar. Urbasolar stellt die partizipative Finanzierung in den Mittelpunkt ihrer Strategie für den Bau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...