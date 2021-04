Bislang können nur Besitzer eines Photovoltaik-Heimspeichers "Powerwall 2" in Baden-Württemberg den Vertrag abschließen. Octopus Energy plant nach eigenen Angaben aber in Kürze einen deutschlandweiten Rollout.Octopus Energy Deutschland bietet seit kurzem einen Tesla-Stromtarif an. Er kostet laut Website bei einem Jahresstromverbrauch von 3500 Kilowattstunden etwa 79 Euro monatlich. Dabei gibt es eine zwölfmonatige Preisgarantie und keine Mindestlaufzeit, wie es weiter heißt. 100 Prozent Ökostrom werden ebenfalls versprochen. Doch einige Voraussetzungen müssen dann doch erfüllt sein, um den Tesla-Stromtarif ...

