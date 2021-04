Die Aussicht auf eine weiterhin lockere US-Geldpolitik hat an der Wall Street insbesondere die konjunktursensiblen Technologiewerte angetrieben.New York - Die Aussicht auf eine weiterhin lockere US-Geldpolitik hat an der Wall Street insbesondere die konjunktursensiblen Technologiewerte angetrieben. Der breit gefasste Aktienindex S&P 500 , der auch viele Tech-Werte enthält, erklomm am Donnerstag sogar ein Rekordhoch. Der S&P 500 legte zuletzt noch um 0,12 Prozent auf 4085,03 Punkte zu. Seine Bestmarke liegt nun bei knapp 4094 Punkten.

