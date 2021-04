Der Zürcher Medienkonzern opfert das sogenannte "Berner Modell" wirtschaftlichen Überlegungen.Bern - Das Zürcher Medienhaus Tamedia legt in Bern die Redaktionen von "Berner Zeitung" und "Bund" zusammen und streicht voraussichtlich 20 Vollzeitstellen. Die beiden Titel sollen aber eigenständig bleiben. Wie das zur TX Group gehörende Unternehmen am Donnerstag mitteilte, wird die Neuorganisation in den kommenden Monaten näher definiert. Die beiden Redaktionen werden einbezogen.

