Am Schweizer Aktienmarkt haben die Indizes am Donnerstag wieder zugelegt.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt haben die Indizes am Donnerstag wieder zugelegt. Für eine gute Stimmung sorgte nicht zuletzt die Aussicht auf eine anhaltend lockere Geldpolitik in den USA. Dank kräftiger Kursgewinne der Schwergewichte Roche und Nestlé sprang der Leitindex SMI zum Handelsschluss noch über die Marke von 11'200 Punkten. In dem am Vorabend veröffentlichten Protokoll der jüngsten Fed...

Den vollständigen Artikel lesen ...