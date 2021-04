Das Aufbäumen des Winters mit Graupel- und Schneeschauern am vergangenen Wochenende hat es nicht verhindern können, die ersten Mengen an heimischem Spargel werden jetzt geerntet! Allerdings sind die Mengen, die in den Hofläden zum Verkauf stehen, noch überschaubar. Bildquelle: Shutterstock.com Ein Erntebeginn in der ersten Aprilwoche ist für Schleswig-Holstein ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...