Tomatoworld feiert ihr zwölfeinhalb-jähriges Bestehen sowie ein Jahr, in dem sie die Courage haben, in die Zukunft zu investieren. In Kooperation mit Hoogendoorn Growth Management, LetsGrow.com und anderen Meistern des Gartenbaus führt Tomatoworld eine von Daten bestimmte Anbau-Strategie (Data Driven Growing, DDG) ein und wird ein lebendiges Labor für Innovationen. Foto...

Den vollständigen Artikel lesen ...