Gleichzeitig will der Zementkonzern seinen Hauptsitz von Jona nach Zug verlegen.Jona - Der Zementhersteller LafargeHolcim soll künftig wieder "Holcim Ltd" heissen. Der Name des Konzerns solle vereinfacht werden, um Effizienz und Wirkung zu steigern und gleichzeitig auf dem Erbe des Konzerns aufzubauen. Dies schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung vom 4. Mai 2021 vor. LafargeHolcim war im Sommer 2015 aus der Fusion der Schweizerischen Holcim mit der französischen...

