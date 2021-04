Inmitten weltweit ansteigender Covid-Fälle wirkt die neueste Entwicklung in Australien wie ein Tiefschlag für die Märkte. Der bevölkerungsreichste Bundesstaat New South Wales (NSW) hat die Impfungen von AstraZeneca gestoppt. Wichtige Punkte "Die Regierung von NSW hat die Verabreichung des Impfstoffs von AstraZeneca an alle Altersgruppen vorübergehend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...