Insgesamt siedelten sich im vergangenen Jahr 220 Firmen dank der kantonalen, regionalen und nationalen Standortpromotionsstellen neu in der Schweiz an.Bern - Die Standortpromotion von Bund, Regionen und Kantonen hat im Corona-Jahr 2020 weniger Firmen in die Schweiz gelockt als noch im Vorjahr. Die Neuansiedlungen führen dafür zu einem insgesamt höheren Aufbau von Schweizer Arbeitsstellen als noch im Jahr davor. Insgesamt siedelten sich im vergangenen Jahr 220 Firmen dank der kantonalen, regionalen und nationalen Standortpromotionsstellen neu in...

Den vollständigen Artikel lesen ...