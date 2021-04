FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.04.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 533 (463) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ONESAVINGS BANK PRICE TARGET TO 540 (500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS 4IMPRINT GROUP PRICE TARGET TO 2300 (2500) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS THE CITY PUB TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 135 (95) PENCE - BERENBERG RAISES ASOS PRICE TARGET TO 7000 (6800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES FULLER SMITH & TURNER PRICE TARGET TO 1000 (700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 1100 (975) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES JD WETHERSPOON PRICE TARGET TO 1650 (1200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES MARSTONS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 140 (90) PENCE - BERENBERG RAISES MITCHELLS & BUTLERS PRICE TARGET TO 430 (280) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES NEXT FIFTEEN COMMUNICATIONS TARGET TO 900 (780) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 130 (80) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES ASSUMES SYNCONA WITH 'HOLD' - JPMORGAN CUTS BAT TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 3100 (3500) PENCE - RBC RAISES HILTON FOOD TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 1500 (1200)P - RBC RAISES SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 200 (169) PENCE - 'OUTPERFORM'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

