Die vorläufigen Zahlen der CME Group für den Gold-Futures-Markt zeigen, dass die Händler ihre Open Interest-Positionen am Donnerstag um rund 8,8K Kontrakte erhöht haben. In der gleichen Linie stieg das Volumen um rund 27,7K Kontrakte. Goldpreis peilt nun die Marke von 1.800 $ an Der Anstieg des Goldpreises ging am Donnerstag mit steigendem Open Interest ...

