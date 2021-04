Der SMI gewinnt gegen 10.55 Uhr 0,31 Prozent hinzu auf 11'241,85 Punkte und notiert damit etwas deutlicher im Plus als noch zur Eröffnung.Zürich - Der Angriff auf das Vor-Corona-Hoch findet am Schweizer Aktienmarkt an diesem Freitag zunächst noch nicht statt. Vielmehr dümpelt der Leitindex SMI eher vor sich hin, wie die enge Handelsspanne von gut 50 Punkten zeigt. Immerhin halte er sich aber weiterhin oberhalb der 11'200 Punkte Marke. Vom Rekordhoch ist er aktuell noch 30 Punkte entfernt. Die gute Stimmung an den Finanzmärkten wird...

