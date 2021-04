Mit einem Solarkraftwerk auf dem Dach ihres Produktionsgebäudes an der Firmenzentrale in Freiburg hat die Schwarzwaldmilch einen weiteren Schritt in ihrem Nachhaltigkeitskonzept verwirklicht. Badenova Wärmeplus hat die Photovoltaik-Anlage realisiert und sorgt künftig für den Betrieb. Die Photovoltaik-Dachanlage der Schwarzwaldmilch ist fertiggestellt, demnächst erfolgt die Netzeinbindung. Mit einer installierten Leistung von 471 kW sollen die 1.474 Module auf dem Flachdach eine Jahresmenge von rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...