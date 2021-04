Das Beratungsunternehmen Wood Mackenzie Power & Renewables beziffert den Marktanteil von Q Cells für Photovoltaik-Anlagen im Wohnimmobiliensektor in den USA auf 24,8 Prozent. Das ist mehr als doppelt so viel, wie der nächste Wettbewerber aufweisen kann. Laut Wood Mackenzie Power & Renewables erzielte Q Cells 2020 einen Marktanteil von 24,8 Prozent auf dem US-Photovoltaikmarkt im Wohnimmobiliensektor. In dem US-PV-Leaderboard-Bericht des Energieforschungs- und Beratungsunternehmens wird Q Cells mit ...

