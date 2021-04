Das sind 12 Prozent mehr als am gleichen Tag der Vorwoche. Bislang sind 645'055 Personen vollständig geimpft.Bern - In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag innert 24 Stunden 2519 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Das sind 12 Prozent mehr als am gleichen Tag der Vorwoche. Gleichzeitig registrierte das BAG 12 neue Todesfälle und 134 Spitaleinweisungen. Die Positivitätsrate für die vergangenen zwei Wochen lag bei 5,8 Prozent.

