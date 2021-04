Der chinesische Photovoltaik-Hersteller setzte fast 18,8 Gigawatt seiner Module ab und steigerte den Umsatz um gut 18 Prozent auf 5,38 Milliarden US-Dollar. Das Nettoergebnis fiel jedoch nur leicht unter das Niveau von 2019 mit 146,9 Millionen US-Dollar, was auch an den gesunkenen Preisen für Solarmodulen lag. 2021 will Jinko Solar seinen Absatz nochmals kräftig steigern und dazu auch seine Produktion weiter ausbauen. "2020 war ein sehr herausforderndes Jahr für die Solarbranche, da die globalen Märkte aufgrund der COVID-19-Pandemie von Unsicherheit überschattet waren", erklärte Xiande Li, Vorstandschef ...

