Der S&P 500 steuert über 4068 den entscheidenden Widerstand des 12-jährigen Trendkanals vom Tief 2009 bei 4115 an. Während sich der Markt bereits in "extremes" Territorium vorgewagt hat, sind die Analysten der Credit Suisse in Bezug auf ein vorläufiges Hoch vorsichtig. S&P 500 wird bei 4115 Punkten wieder vorsichtiger "Der S&P 500 bleibt über der wichtigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...