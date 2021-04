Frankfurt/Main - Am Freitag hat der DAX zugelegt und ein neues Allzeithoch markiert. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.234,16 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,21 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Die Deutsche Post erwartet ein Ergebnis vor Steuern und Zinsen für 2021 von "deutlich" über 5,6 Milliarden Euro. Im ersten Quartal waren es noch 1,9 Milliarden Euro gewesen. Die Aktien des Konzerns legten über ein Prozent zu, hinter den Papieren von Delivery Hero und vor denen von Fresenius. Die Werte von Continental tendierten entgegen dem Trend mit Kursverlusten von über einem Prozent kurz vor Handelsschluss am Ende der Liste, hinter den Aktien von Deutsche Wohnen und der Deutschen Telekom.



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,1883 US-Dollar (-0,3 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8415 Euro zu haben.

