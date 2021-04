Berlin - Sowohl CSU-Chef Markus Söder als auch der CDU-Vorsitzende Armin Laschet sind zu einer Kanzlerkandidatur für die Union bei der Bundestagswahl bereit. Das teilten beide am Sonntag am Rande einer Vorstandsklausur der Unionsfraktion in Berlin mit.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

