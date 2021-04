Der neue Bericht über Pestizidrückstände in Lebensmitteln in der Europäischen Union ist jetzt verfügbar. Er vermittelt eine Momentaufnahme der Rückstandsmengen, die in einem "Korb" in der EU häufig konsumierter Produkte festgestellt wurden. Bildquelle: Shutterstock.com Im Jahr 2019 wurden insgesamt 91 302 Proben untersucht, von denen 96,1 %...

