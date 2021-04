Verschiedene Regionen versuchen eine lokale Wasserstoffinfrastruktur auf der Erzeugungs- und der Verbrauchsseite aufzubauen. Bund, Länder und EU fördern das. Von der holländischen Grenze bis nach Rügen, von Kiel bis Landshut und von Mannheim bis Neustadt an der Waldnaab: In Deutschland scheint es von Wasserstoff-Regionen nur so zu wimmeln. Allein 25 Projekte resultieren aus der ersten Runde des Förderprogramms Hy-Land des Bundeswirtschaftsministeriums, das über die Nationale Organisation Wasserstoff ...

