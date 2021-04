Die Unterstützung bei 119,00 USD hatte am 30. März gehalten und der Kurs der Apple-Aktie ISIN: US0378331005 orientiert sich wieder in Richtung Norden. Technisch spricht alles für weitere Kursgewinne. Das Momentum, die relative Stärke und das On Balance Volumen zeigen nach oben. Der Kurs steht oberhalb der 100-Tage Durchschnittslinie und bis zur 200-Tage-Linie gibt es noch richtig viel Luft nach oben. Sehr wichtig wäre natürlich, dass Apple die beiden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...