Frankfurt/Main - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Montag zunächst leichte Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 15.220 Punkten berechnet.



Das ist ein Minus von 0,1 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Freitag. Größere Impulse blieben zunächst aus. An der Spitze der Kursliste stehen die Wertpapiere von Continental, Adidas und der Deutschen Post. Die Aktien der Deutschen Bank, von Siemens Energy und von BASF bilden gegenwärtig die Schlusslichter der Liste.



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmorgen etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1885 US-Dollar (-0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8414 Euro zu haben. Der Goldpreis ließ leicht nach, am Morgen wurden für eine Feinunze 1.742 US-Dollar gezahlt (-0,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 47,12 Euro pro Gramm.

