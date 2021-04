Bis 2022 will eine Projektgesellschaft eine Anlage zur Verflüssigung von Biomethan zu LNG für den Einsatz im Verkehr in Betrieb nehmen. Aternoll, Erdgas Südwest und bmp Greengas wollen eine Anlage zur Verflüssigung von Biomethan zu Liquified Natural Gas (LNG) bauen. Dieses soll vor allem in Verkehr, Transport und Logistik eingesetzt werden. Nun haben die erforderlichen Gremien zugestimmt. Damit ist der Startschuss für den Bau einer der bundesweit ersten Biomethanverflüssigungsanlagen gefallen.Projektgesellschaft ...

