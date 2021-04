Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Marktbericht 1. Quartal 2021

01.04.2021 - "Kursrücksetzer sollten zum Aufbau von Aktien-Positionen genutzt werden.", schrieben wir in unserem letzten Marktbericht. Diese Chance bestand Ende Januar für ein paar Tage, als unter Kleinanlegern abgestimmte Handelsstrategien zu heftigen Kursausschlägen bei Penny-Stocks führten und hierdurch einzelne Hedge-Funds erhebliche Verluste verzeichnen mußten. Allerdings sorgte dies nur für kurzzeitige Unruhe an den etablierten Märkten, so dass die Kursverluste von bis zu 8-10% innert drei Handelstagen bereits wieder aufgeholt wurden.

Trotz dieses Rücksetzers laufen die Aktienmärkte in intakten Aufwärtskanälen weiter nach oben.Selbst das jüngst erschienene ewige Schreckgespenst der Aktien: "Steigende Renditen auf der längeren Bondseite", führten nicht zu einer stärkeren Aktienkorrektur ...

"Marktbericht 1. Quartal 2021"

