Daniel Hardt (alpha beta asset management): Die Renaissance der Value-Aktien

01.04.2021 - Der Start ins neue Jahr verlief für viele Technologieaktien nicht wie gewünscht. Die Aktien großer Namen wie z.B. Apple, Amazon, Nvidia oder Tesla mussten trotz guter Jahresergebnisse im ersten Quartal überraschend Kursverluste hinnehmen und hinterließen oftmals das Gefühl, dass die Börsen seit der Jahreswende zu schwächeln scheinen. Dem standen allerdings neue Kursrekorde beispielsweise im deutschen Leitindex DAX entgegen, der am 30. März erstmals in seiner Geschichte die Marke von 15.000 Punkten überschritt.

Wie verlief also nun generell das 1. Quartal 2021 für die globalen Aktienindizes?

