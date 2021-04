FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.04.2021 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES ILIKA PRICE TARGET TO 320 (100) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES LOOKERS PRICE TARGET TO 90 (45) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SIRIUS REAL ESTATE PRICE TARGET TO 105 (100) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VICTORIA PLC PRICE TARGET TO 1000 (770) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3450 (3380) PENCE - 'OUTPERFORM' - JEFFERIES RAISES BP PRICE TARGET TO 320 (270) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK LEAVES KAZ MINERALS AT 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3600 (3500) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1150 (1100) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 500 (425) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 230 (200) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 2100 (2050) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 400 (350) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES HSBC PRICE TARGET TO 470 (390) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES LLOYDS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 50 (39) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 210 (170) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 670 (560) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 230 (170) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS EASYJET TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1050 (1200) PENCE - JEFFERIES RAISES BREWIN DOLPHIN HLDGS PRICE TARGET TO 400 (390) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CINEWORLD GROUP PRICE TARGET TO 150 (110) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HARGREAVES LANSDOWN PRICE TARGET TO 1580 (1540) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES JD WETHERSPOON PRICE TARGET TO 1675 (1425) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES MITCHELLS & BUTLERS PRICE TARGET TO 400 (330) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 170 (90) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SHELL PRICE TARGET TO 1890 (1780) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 40 (25) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1600 (1460) PENCE - 'NEUTRAL' - MS RAISES M&G TO 'EQUAL-WEIGHT' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 240 (185) PENCE - RBC RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1525 (1450) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES PAGEGROUP PRICE TARGET TO 525 (485) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 465 (490) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 285 (290) PENCE - 'NEUTRAL'



