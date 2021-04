Zum Franken bewegt sich der Euro in einer engen Spanne um die 1,10er Marke.Frankfurt - Der Euro hat am Montag in einem impulsarmen Handel etwas zugelegt. Im Mittagshandel steigt die Gemeinschaftswährung auf zuletzt 1,1911 US-Dollar. Am Vormittag war sie noch unter 1,19 Dollar gefallen. Zum Franken bewegt sich der Euro dagegen in einer engen Spanne um die 1,10er Marke und notiert mit aktuell 1,1002 knapp oberhalb. Derweil neigt der US-Dollar auch zum Franken etwas zur...

Den vollständigen Artikel lesen ...