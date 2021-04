Der EUR/USD hat die Woche angesichts von US-Inflationssorgen auf dem falschen Fuß begonnen. Außerdem belastet die Ausbreitung des Virus in Europa den Euro, berichtet Yohay Elam, Analyst bei FXStreet. EUR/USD unter 1,19 "An einem Wendepunkt - so hat der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell die Wirtschaft beschrieben, die sich inmitten der erfolgreichen ...

