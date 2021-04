Der Hochvoltspeicher des chinesischen Unternehmens ist modular aufgebaut und lässt sich von 7,68 bis 25,6 Kilowattstunden skalieren. Growatt wird ihn auch in Österreich und der Schweiz vertreiben.Growatt will seine Photovoltaik-Speicherlösung künftig auch in Deutschland anbieten. Zudem werde sie auch in Österreich und der Schweiz erhältlich sein, erklärte ein Sprecher des chinesischen Unternehmens auf Anfrage von pv magazine. Der Vertrieb erfolge über den Großhandel. Bei dem Speicher handele es sich um die dreiphasige Hochvoltbatterie "ARK HV". Der auf der kobaltfreien Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...