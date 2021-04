An den Schulen wird mehr getestet, der Skibetrieb wird vorzeitig beendet und am Kantonsspital werden nicht dringliche Operationen verschoben.Altdorf - In dem vom Coronavirus besonders stark geplagten Kanton Uri werden die Massnahmen gegen die Pandemie ausgedehnt: An den Schulen wird mehr getestet, der Skibetrieb wird vorzeitig beendet und am Kantonsspital werden nicht dringliche Operationen verschoben. Dies teilte der Urner Regierungsrat am Montag mit. Er habe diverse mögliche Verschärfungen in seiner Zuständigkeit geprüft.

