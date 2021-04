Aktuell liegt der EUR/USD knapp über der 200-Tage-Linie, die sich in der Nähe von 1,19 befindet. Wie die Treasury-Renditen auf die Auktionen dieser Woche und auf wichtige US-Datenveröffentlichungen reagieren, wird zweifellos die Richtung für den USD in naher Zukunft vorgeben, so Jane Foley, Senior FX Strategist bei der Rabobank, in einem Briefing. ...

