Ab dem 5. April ist MERKUR Teil der BILLA Familie. Die Umstellung ist österreichweit gleichzeitig in allen 144 BILLA PLUS Märkten, aber auch bei BILLA sicht- und spürbar. Einerseits durch neue Logos, Schilder und Plakate, eine starke Werbekampagne und neue Flugblätter. MERKUR ist seit 6. April 2021 BILLA PLUS. Foto © REWE Group / Harson Das "Plus" für...

Den vollständigen Artikel lesen ...