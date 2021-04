Der größte Zitruserzeuger in Neuseeland, T&G Fresh, ist dabei, die ersten Satsuma-Mandarinen dieser Saison zu ernten, wobei großartige Wetterbedingungen eine frühere Ernte als gewöhnlich bringen. Foto © T&G Fresh T&G Fresh begann die Ernte in der ersten Aprilwoche und erwartet, dass zwischen 12 und 14 Millionen Mandarinen in neuseeländischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...