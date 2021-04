Anding übernimmt beim Cyber Protection Anbieter Acronis alle Marketingaktivitäten in der Schweiz, Deutschland und Österreich.Schaffhausen - Christian Anding wird bei Acronis Regional Marketing Manager DACH und ist damit verantwortlich für die Marketingstrategie in der DACH-Region. Anding war über zehn Jahre lang im B2B-Marketing von Kaspersky Lab tätig, dort war er zuletzt für das gesamte Channel Marketing in DACH und für strategische Sponsorings verantwortlich. Zudem verfügt er über internationale Erfahrungen im IT...

