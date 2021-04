Die Sonova Holding, ein Anbieter von Hörlösungen, nimmt ein neues Null-Energie-Gebäude in Murten in der Schweiz in Betrieb. Die Sonova Holding, ein Anbieter von Hörlösungen, nimmt ein neues Null-Energie-Firmengebäude in Murten in der Schweiz in Betrieb. Das "Sonova Wireless Competence Center" ist laut Unternehmensangaben im Betrieb CO2-neutral. Dennoch kommt das Null-Energie-Gebäude einem Minimum an Gebäudetechnik aus. Die Photovoltaik-Anlage auf dem Gebäude liefert jährlich 260.000 Kilowattstunden ...

