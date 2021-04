Neben Crowdinvestoren können sich künftig auch vorrangige Darlehensgeber an der Finanzierung der Photovoltaik-Anlagen beteiligen. Insgesamt 907.000 Euro sollen für ein Photovoltaik-Anlage mit 1,2 Megawatt Gesamtleistung zusammenkommen, wobei Crowdinvestoren einen jährlichen Zins von bis zu 7,5 Prozent erhalten.Auf der Plattform "ecoligo.investments" ist am Montag das Crowdfunding für das bisher größte Photovoltaik-Projekt des Berliner Unternehmens gestartet. Innerhalb von 126 Tagen sollen 907.000 Euro für die Finanzierung der Anlage des Unternehmens Kim Duc in Vietnam zusammenkommen. Die Photovoltaik-Dachanlage ...

