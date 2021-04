Berlin - Die USA planen keinen Truppenabzug mehr aus Deutschland. Stattdessen werde man das Kontingent in der Bundesrepublik um 500 Soldaten aufstocken, teilte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Dienstag nach einem Treffen mit seiner deutschen Amtskollegin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) mit.



"Das ist ein sehr starkes Zeichen der Verbundenheit", sagte die CDU-Politikerin dazu. Deutschland werde alles daran tun, dass diese 500 Kräfte eine "gute Heimat" in Deutschland finden. Unter dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump hatten die Vereinigten Staaten noch den Abzug von 12.000 Soldaten aus Deutschland geplant. Der neue Amtsinhaber Joe Biden hatte nach seinem Amtsantritt aber bereits Abstand von den Plänen genommen.

