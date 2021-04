Der EUR/JPY baut die Konsolidierung um 130,00 aus - Ein Überschreiten der Jahreshochs sollte den Fokus auf die 131,00 verlagern - Der EUR/JPY bleibt am Dienstag für einen weiteren Handelstag in der Nähe der 130,00. Eine Fortsetzung der Konsolidierung um die aktuellen Niveaus scheint in nächster Zeit am Wahrscheinlichsten. Die nächste Hürde für die ...

