Als Reaktion auf die steigende Kundennachfrage für Asien-Europa-Streckenoptionen beschleunigt Maersk seinen AE19-Service, eine Kombination aus Kurzsee- und Interkontinental-Gleis-Service zwischen nordeuropäischen Häfen in Finnland, Polen, Deutschland und Skandinavien und Häfen in Korea, China und Japan. Foto © A.P. Moller - Maersk Von nun an werden Züge, die...

Den vollständigen Artikel lesen ...