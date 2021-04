Das National Mango Board hat vom 6. bis 8. April an der South Exhibition der Messe Southeast Produce Council teilgenommen, die in Orlando (Florida) in den Vereinigten Staaten stattfand. Diese Messe ist fokussiert und konzentriert auf den Einzelhandel, sowie offen für Fachleute aus der ökologischen und konventionellen Industrie gleichermaßen. Manuel Michel, Executive Director des...

Den vollständigen Artikel lesen ...