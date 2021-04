Der Euro profitiert damit weiter von Kursverlusten des US-Dollar, die am Dienstag nach der Veröffentlichung von Daten zur Preisentwicklung in den USA eingesetzt hatten.Frankfurt - Der Euro setzt am Mittwoch den Aufwärtstrend fort. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1963 Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Gegenüber dem Franken halten sich die Kursausschläge in Grenzen. Beim Euro bleibt die Marke von 1,10 Franken umkämpft. Aktuell kostet ein Euro 1,1007 nach 1,0998 Franken am Vorabend. Derweil wird der Dollar zu 0...

