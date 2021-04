BREMERHAVEN, 14. April (WNM/Biological Reviews/Sebastian Grote) - Noch nie zuvor haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so viele neue Erkenntnisse über die biologischen und biochemischen Vorgänge in der Antarktis gesammelt wie im vergangenen Jahrzehnt. Dieses Wissen haben jetzt 25 Fachleute unter der Leitung des Alfred-Wegener-Instituts, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) im Projekt "AnT-ERA" ausgewertet und zusammengefasst. Alles in allem musste das AnT-ERA-Team dafür ...

Den vollständigen Artikel lesen ...