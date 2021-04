Der WeAreDevelopers-Gründer Benjamin Ruschin und der NoCode-Pionier Michael Ionita bieten den teilnehmenden Startups mit ihrer Expertise mehr als 20 Jahre Startup-Erfahrung.Wien - Founders in Europe, die neue Acceleration-Community für Startups in Europa, hilft Gründerinnen dabei, ihre skalierbaren Unternehmen schneller aufzubauen. Startup-Gründerinnen die kurz vor oder nach der Gründung stehen erhalten in einem dreimonatigen Founders Education-Programm die Skills und das Wissen welches sie brauchen um ihr Startup bis zur ersten Million Umsatz zu führen.

