Am 30. April 2021 gilt es in einem Zeitfenster von 24 Stunden 6 Kilometer zu absolvieren: Ob rennen, laufen oder spazieren ist jedem Teilnehmenden freigestellt. Mitmachen kann jeder - auf der ganzen WeltEs wird Zeit, für Abwechslung im Homeoffice-Alltag zu sorgen: Am 30. April 2021 ruft die Initiative Global Real Estate Run zu einem coronakonformen Lauf auf. Per Onlineregistrierung kann sich jeder unkompliziert für die zu absolvierenden 6 Kilometer eintragen. Danach erhält der Teilnehmer Zugang zu einer geogetaggten App. Die Strecke kann frei gewählt werden. Die Initianten pflanzen für jeden...

